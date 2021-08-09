19:40 09 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.51
  • EUR86.44
Поиск
© Foto / предоставлено Имзирой Мумладзе

Экскурсовод рассказала, как и где провести время с детьми в Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/09/1033007195.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210809/1033006712/Ekskursovod-rasskazala-kak-i-gde-provesti-vremya-s-detmi-v-Abkhazii-.html

О том, как можно развлечься на отдыхе с детьми в Абхазии интересно, а еще и с пользой, в эфире радио Sputnik рассказала экскурсовод Имзира Мумладзе.

Радио
Экскурсовод рассказала, как и где провести время с детьми в Абхазии

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Братский визит: рабочая поездка Аслана Бжания в Южную Осетию
Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь
Обзор цен на рынке Сухума: август


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться