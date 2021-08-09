Экскурсовод рассказала, как и где провести время с детьми в Абхазии

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
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О том, как можно развлечься на отдыхе с детьми в Абхазии интересно, а еще и с пользой, в эфире радио Sputnik рассказала экскурсовод Имзира Мумладзе.
Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В рамках рассмотрения уголовного дела о тройном убийстве на набережной Сухума в ноябре 2019 года, в суде допросили свидетелей по фактам угона автомобилей, обнаруженных во время оперативных мероприятий по делу о похищении Мерцхулава.
Российская вакцина "Спутник Лайт", доставленная в Абхазию 6 августа хранится на складе Минздрава с соблюдением температурного режима.
В середине июля группа активистов открыла на заброшенной железнодорожной станции "Гума" в Сухуме арт-площадку для проведения культурно-деловых мероприятий. Новое место уже успело полюбиться горожанам.
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