Экскурсовод рассказала, как и где провести время с детьми в Абхазии

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О том, как можно развлечься на отдыхе с детьми в Абхазии интересно, а еще и с пользой, в эфире радио Sputnik рассказала экскурсовод Имзира Мумладзе.