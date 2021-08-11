Такие обстоятельства: Когония и Папба об экспорте абхазской сельхозпродукции

Как выйти местным производителям на российский рынок, какие условия для этого необходимы и что мешает, в эфире радио Sputnik рассказали директор сельскохозяйственного комплекса "Кындыг-агро" Алик Когония и начальник отдела экономики Минсельхоза Абхазии Беслан Папба.

Радио Такие обстоятельства: Когония и Папба об экспорте абхазской сельхозпродукции

В Абхазии есть потенциал для развития сельского хозяйства, есть производители, но мало кто из них смог экспортировать свою продукцию, выйти на российский рынок.

Директор сельскохозяйственного комплекса "Кындыг-агро" Алик Когония рассказал, как его предприятию удалось экспортировать продукцию, какие для этого условия необходимы, в чем проблема, какие барьеры необходимо преодолеть. Начальник отдела экономики Минсельхоза Абхазии Беслан Папба рассказал о том, почему продукция местных сельхозпроизводителей дороже привозной, что необходимо для того, чтобы самостоятельно начать экспортировать, каковы законодательные условия, отвечает ли необходимым требованиям налоговая политика в этом плане.

Подробности беседы в аудиофайле.