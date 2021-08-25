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Политолог рассказал, кто и с какой целью создал Талибан*

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Политолог Яков Кедми в интервью Sputnik рассказал, кому в первую очередь угрожает Талибан* и как от него защищаться.

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Политолог рассказал, кто и с какой целью создал Талибан*

"Бороться с фундаменталистским исламом прежде всего должен разумный, нормальный, здоровый ислам. Без мусульман невозможно подавить это движение. Это угроза, прежде всего, мусульманскому миру. Тут Кадыров абсолютно прав. "Талибан" возник в Пакистане, он был создан военной разведкой Пакистана для диверсий против Индии в Кашмире, используя пуштунов из Афганистана", – рассказал Кедми в интервью Sputnik.
По мнению эксперта, тот халифат, который хотят построить талибы, – это не государство, это исламское понятие. И его границы заканчиваются там, где заканчиваются мусульмане.

"Кто-то думает, что, установив и обеспечив себе власть, распространяя свою идеологию среди таджиков Афганистана, талибы остановятся только на таджиках Афганистана? Эти недоумки забыли про ИГИЛ* (запрещенный в России и ряде других государств - Sputnik)? А куда американцы вывозили ИГИЛ*? Именно в Афганистан", - рассуждает эксперт.

*Талибан - запрещенная в России и ряде других государств террористическая организация.

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