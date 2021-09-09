Турбаза: Мальцева и Соломко о краткосрочных турах в Абхазию

О новом тренде в туризме staycation, что означает краткосрочные вылазки на отдых на небольшие расстояния, в эфире радио Sputnik рассказали содиректор турфирмы "Visit-Апсны" Денис Соломко и бизнес-консультант, специалист по гостиничному консалтингу Мария Мальцева.

Радио Турбаза: Мальцева и Соломко о краткосрочных турах в Абхазию

В этой программе речь идет о том, будут ли краткосрочные туры в Абхазию востребованы в межсезонье, как привлечь туристов в это время года, что является главной проблемой для инфраструктуры, как ограничения в связи коронавирусом могут сказаться на потоке туристов в межсезонье.

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