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Турбаза: Мальцева и Соломко о краткосрочных турах в Абхазию

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210909/1033174883/Turbaza-Maltseva-i-Solomko-o-kratkosrochnykh-turakh-v-Abkhaziyu.html

О новом тренде в туризме staycation, что означает краткосрочные вылазки на отдых на небольшие расстояния, в эфире радио Sputnik рассказали содиректор турфирмы "Visit-Апсны" Денис Соломко и бизнес-консультант, специалист по гостиничному консалтингу Мария Мальцева.

Радио
Турбаза: Мальцева и Соломко о краткосрочных турах в Абхазию

В этой программе речь идет о том, будут ли краткосрочные туры в Абхазию востребованы в межсезонье, как привлечь туристов в это время года, что является главной проблемой для инфраструктуры, как ограничения в связи коронавирусом могут сказаться на потоке туристов в межсезонье.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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