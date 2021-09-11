Профилакторий: экскурсовод Зухба рассказала, что можно посетить в Сухуме

Какие достопримечательные места стоит увидеть туристу, который посетил столицу Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала экскурсовод Майа Зухба.

Радио Экскурсовод Зухба рассказала, на что стоит посмотреть в Сухуме

Зухба отметила, что столица Абхазии Сухум – самый большой город страны, который имеет очень богатую историю.

"В первую очередь гости столицы любят набережную Сухума. Это набережная Дискурсов, которая напрямую связана с историей нашего города. Здесь можно увидеть развалины древних крепостей у берега моря, это остатки древней Диоскуриады, это остатки Сухумской крепости, которая считается более современной", - рассказала Зухба.

Подробности слушайте в аудиофайле.