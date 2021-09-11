Профилакторий: экскурсовод Зухба рассказала, что можно посетить в Сухуме

Экскурсовод Зухба рассказала, на что стоит посмотреть в Сухуме
Зухба отметила, что столица Абхазии Сухум – самый большой город страны, который имеет очень богатую историю.
"В первую очередь гости столицы любят набережную Сухума. Это набережная Дискурсов, которая напрямую связана с историей нашего города. Здесь можно увидеть развалины древних крепостей у берега моря, это остатки древней Диоскуриады, это остатки Сухумской крепости, которая считается более современной", - рассказала Зухба.
В августе и сентябре на автозаправочных станциях Абхазии стали возникать очереди из-за дефицита топлива в республике. В Министерстве экономике объяснили, что дефицит связан с увеличением количества поездов и загруженностью на Северо-Кавказской железной дороге.