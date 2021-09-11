22:03 11 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.76
  • EUR86.15
Поиск
© Foto / предоставила Майа Зухба

Профилакторий: экскурсовод Зухба рассказала, что можно посетить в Сухуме

Радио
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/0a/1033182722.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210911/1033181444/Profilaktoriy-ekskursovod-Zukhba-rasskazala-chto-mozhno-posetit-v-Sukhume-.html

Какие достопримечательные места стоит увидеть туристу, который посетил столицу Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала экскурсовод Майа Зухба.

Радио
Экскурсовод Зухба рассказала, на что стоит посмотреть в Сухуме

Зухба отметила, что столица Абхазии Сухум – самый большой город страны, который имеет очень богатую историю.

"В первую очередь гости столицы любят набережную Сухума. Это набережная Дискурсов, которая напрямую связана с историей нашего города. Здесь можно увидеть развалины древних крепостей у берега моря, это остатки древней Диоскуриады, это остатки Сухумской крепости, которая считается более современной", - рассказала Зухба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Арба, макеты и бочки: маленький музей абхазского быта в ущелье реки Бзыбь
Маленькие государства и большие угрозы: интервью Андраника Миграняна
Добыть дичь: охота в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться