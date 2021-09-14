21:27 14 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.72
  • EUR85.99
Поиск
© Sputnik / Владимир Трефилов

Асафов о ситуации в Афганистане: беженцы неинтересны Талибану*

Радио
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/05/1032980279.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210914/1033204557/Asafov-o-situatsii-v-Afganistane-bezhentsy-neinteresny-Talibanu.html

Политолог Александр Асафов прокомментировал Sputnik ситуацию с беженцами из Афганистана в связи с захватом власти талибами.

Радио
Асафов о ситуации в Афганистане: беженцы неинтересны Талибану *

Россия считает необходимым решить проблему беженцев из Афганистана, поток которых может пойти в Европу. Людей, которые оставят свои дома и станут новой армией беженцев, можно сравнить с потоком беженцев 2015 года, последствия которых Европа переживает до сих пор, об этом заявил в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.

"Талибы о беженцах не думают вовсе. Им все равно, куда денутся люди, которые сбежали из Афганистана от запрещенной организации в России Талибана. Их не интересует вопрос беженцев вообще. Их интересует проблема граждан Афганистана, которые уехали учиться за границу и которые наверняка останутся там жить, так как возвращение в страну может обернуться тяжелыми последствиями. Другая проблема талибов - политическое признание, за которым последует экономическое сотрудничество с их режимом. А вот вопросы беженцев, вопросы прав человека, вопросы допуска женщин к образованию и вопросы прекращения террористической деятельности на повестке у Талибана не стоят", - рассказал Асафов.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Невидимый мир: победители конкурса Nikon Small World 2021
Кедми о крахе США в Афганистане, вирусе русофобии и прав ли Лукашенко
Добыть дичь: охота в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться