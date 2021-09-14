Асафов о ситуации в Афганистане: беженцы неинтересны Талибану*

Радио Асафов о ситуации в Афганистане: беженцы неинтересны Талибану *

Россия считает необходимым решить проблему беженцев из Афганистана, поток которых может пойти в Европу. Людей, которые оставят свои дома и станут новой армией беженцев, можно сравнить с потоком беженцев 2015 года, последствия которых Европа переживает до сих пор, об этом заявил в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.

"Талибы о беженцах не думают вовсе. Им все равно, куда денутся люди, которые сбежали из Афганистана от запрещенной организации в России Талибана. Их не интересует вопрос беженцев вообще. Их интересует проблема граждан Афганистана, которые уехали учиться за границу и которые наверняка останутся там жить, так как возвращение в страну может обернуться тяжелыми последствиями. Другая проблема талибов - политическое признание, за которым последует экономическое сотрудничество с их режимом. А вот вопросы беженцев, вопросы прав человека, вопросы допуска женщин к образованию и вопросы прекращения террористической деятельности на повестке у Талибана не стоят", - рассказал Асафов.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.