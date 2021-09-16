Климов: вмешательство в выборы РФ может быть через диаспоры в странах НАТО

Радио Климов: вмешательство в выборы РФ может быть через диаспоры в странах НАТО

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить три дня, начиная с 17 сентября. Всего будут избраны 450 депутатов, из них 225 - по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам.

В ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня, глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов отметил, что для дискредитации парламентских выборов оппоненты России попытаются использовать протестные акции за рубежом.

"Мы знаем ситуации в разных странах, когда наши зарубежные оппоненты, используя свои влияния на диаспоры, практически вмешивались в выборы на их исторических родинах. Люди, которые живут в большой сильной стране НАТО, они вольно или невольно ориентируются на власти этой страны, а власть дает команду идти на выборы и голосовать так", – сказал Климов.

Он напомнил о дискуссиях в Европарламенте по вопросу возможного непризнания итогов сентябрьского голосования в России.