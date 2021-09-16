Главный четверг: Барателия о возможностях и перспективах развития Гулрыпшского района

Главный четверг – цикл интервью с руководителями городов и районов Абхазии, обсуждение главных проблем и планы по развитию.
Доходная часть бюджета района выполняется довольно динамично, сказал в эфире радио Sputnik глава Гулрыпшского района Аслан Барателия.
"На сегодняшний день выполнение составляет более 110 процентов, мы получили в бюджет дополнительно восемь миллионов рублей. Есть расчеты, надеюсь, они будут оправданы, что порядка 10 миллионов не задействованных в бюджете денег мы будем иметь. К сожалению, в этом году не сможем их задействовать, перейдут на следующий и вместе с Собранием района определим, на какие нужды используем. В прошлом году была аналогичная ситуация. У нас аккумулировались средства в размере шести миллионов рублей", - сказал Барателия.
Полная версия беседы в аудиофайле.