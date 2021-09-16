Главный четверг: Барателия о возможностях и перспективах развития Гулрыпшского района

О финансовых возможностях Гулрыпшского района, о поступлениях в бюджет, идеи по развитию, главные проблемы района, каков сельскохозяйственый сезон, о прогнозах на урожай цитрусовых в эфире радио Sputnik рассказал глава Гулрыпшского района Аслан Барателия.

Радио Главный четверг: Барателия о возможностях и перспективах развития Гулрыпшского района

Главный четверг – цикл интервью с руководителями городов и районов Абхазии, обсуждение главных проблем и планы по развитию.

Доходная часть бюджета района выполняется довольно динамично, сказал в эфире радио Sputnik глава Гулрыпшского района Аслан Барателия.

"На сегодняшний день выполнение составляет более 110 процентов, мы получили в бюджет дополнительно восемь миллионов рублей. Есть расчеты, надеюсь, они будут оправданы, что порядка 10 миллионов не задействованных в бюджете денег мы будем иметь. К сожалению, в этом году не сможем их задействовать, перейдут на следующий и вместе с Собранием района определим, на какие нужды используем. В прошлом году была аналогичная ситуация. У нас аккумулировались средства в размере шести миллионов рублей", - сказал Барателия.

Полная версия беседы в аудиофайле.

