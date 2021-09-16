Карасин: надо совместно искать выход из сложной международной обстановки

Радио Карасин: надо совместно искать выход из сложной международной обстановки

Председатель Комитета Совета Федерации Григорий Карасин провел встречу с группой международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) во главе с председателем Комитета Мажилиса парламента Республики Казахстан по законодательству и судебно-правовой реформе Арманом Кожахметовым.

Радио Sputnik цитирует слова Карасина на встрече, где он отметил, что нужно совместно искать выход из сложных обстоятельств развития международной обстановки.

"Участие представителей Организации Договора о коллективной безопасности в наблюдении за выборами в Госдуму будет способствовать тому, чтобы они прошли гласно и открыто. Чтобы все наши страны с уверенностью смотрели в будущее, понимая, что не все задачи еще решены - как в экономике, так и во внешней политике. Этот разговор касается прежде всего ситуации вокруг Афганистана, решения помощи Таджикистану в случае осложнения обстановки. Мы должны совместно искать выход из сложных обстоятельств развития международной обстановки. Были достигнуты договоренности о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - рассказал Карасин.

Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить три дня, начиная с 17 сентября. Всего будут избраны 450 депутатов, из них 225 - по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам.