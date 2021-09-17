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Бигуаа о проекте "ИЗОляция-искусство": стимул для работы художника

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210917/1033223921/Biguaa-o-proekte-IZOlyatsiya-iskusstvo-stimul-dlya-raboty-khudozhnika.html

Художница Мадина Бигуаа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, насколько полезен формат онлайн-общения художника с аудиторией в условиях пандемии.

Радио
Бигуаа об участии в проекте "ИЗОляция-искусство"

"Безусловно, учитывая непростые условия, в которых мы все оказались, это та форма, которая позволяет наладить обратную связь, стимулирует работу художника и позволяет зрителям видеть то, что делают творческие люди", - отметила Бигуаа.

Художница заметила, что в работах участников проекта нет общей тенденции, напрямую связанной с пандемией коронавируса.

"Художники выражали себя. Конечно, кто-то в большей степени выразил тревогу. Но это бывает свойственно творчеству конкретного художника", - сказала Мадина Бигуаа.

"ИЗОляция-искусство" – так называется совместный проект Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала и международного информационного агентства Sputnik Абхазия. Это онлайн-выставка, на которой представлены работы 19 абхазских художников, созданные в период пандемии коронавируса. Все эти работы можно увидеть на сайте Sputnik Абхазия. Цель проекта – налаживание связи художника с аудиторией.

 

 

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