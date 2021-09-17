Асафов о неверии в онлайн наблюдение за выборами в Госдуму: нежелание разобраться

О том, как происходит наблюдение голосования в электронном формате, в эфире радио Sputnik рассказал модератор пресс-центра общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве Александр Асафов.

Радио Асафов о неверии в онлайн-наблюдение за выборами в Госдуму: нежелание разобраться

В России стартовали трехдневные выборы в Госдуму.

"Для того, чтобы стать цифровым наблюдателем, надо подключиться к сайту, где в онлайн-режиме виден ход голосования. Цифровые наблюдатели включают свой доступ и могут следить за пакетами. Это требует определенных технических знаний, но для политических сил, для партий, это даже проще, поскольку несколько квалифицированных человек могут эффективно наблюдать за ходом голосования. Существует инерционный мир, что все это непрозрачно, нельзя понять, нельзя увидеть. Но это можно объяснить только нежеланием разобраться", - сказал Асафов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Дистанционное электронное голосование будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Зарегистрироваться на него можно было до 23:59 мск 13 сентября, для этого требовалась подтвержденная учетная запись на портале госуслуг или на mos.ru (для москвичей).