Мясников о главной опасности постковидного синдрома: можем пропустить реальную болезнь

На фоне осложнений, которые могут проявиться у человека после перенесенного коронавируса и сохраняться на протяжении нескольких месяцев, есть опасность пропустить другие серьезные заболевания, что чревато летальным исходом.

Радио Мясников о главной опасности постковидного синдрома: можем пропустить реальную болезнь

В состоянии, которые врачи называют "лонгковидом" или "постковидным синдромом" после перенесенной коронавирусной инфекции можно наблюдать разнообразные последствия для организма ― когнитивные нарушения, проблемы с легкими, нарушения обоняния и вкуса, ухудшение зрения, проблемы пищеварительной системы, нарушения работы сердца и прочие, таких последствий может быть множество, "имя им легион", отметил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Такие же последствия, по словам врача, мы можем видеть после любого тяжелого инфекционного заболевания, это стандартно, когда после острой инфекционной болезни, которая протекает тяжело, идет астения, упадок сил, восстанавливаться приходится месяцами, добавил медик.

Способы восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции доктор Мясников обсудил с коллегой – доктором медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом РАН Андреем Симбирцевым.

"Мы в обсуждении постковидных вещей можем пропустить реальную болезнь. Это все после ковида, а оказывается, там уже рак пророс. И второе ― не зацикливаться, если там просто психосоматика. Если у человека ожирение, он неподвижный, и сейчас он будет себя лелеять – вот после ковида мне плохо".

"В любом случае нужен активный образ жизни. Это лучшая борьба с любыми заболеваниями. Причем и со стороны мозга, и со стороны легких, и любых других органов", ― заметил Симбирцев.

Для людей с когнитивными нарушениями после коронавируса хорошим советом будет зарядка по утрам, прогулки, хорошие книги, передачи и фильмы, чтобы мозг нагружался хорошими эмоциями, посоветовал он.

Что касается поражения легких, то 90% пациентов болеют коронавирусом без серьезных поражений, это обычное ОРЗ, вирус дальше не идет, а у 10% выявляется вирусная пневмония, и тут затронуты легкие, добавил Мясников. "Если большой процент поражения, как после любой пневмонии ― ковидной, гриппозной, пневмококковой, стафилококковой ― может развиваться фиброз легких со всеми вытекающими симптомами, плюс это во много раз увеличивает риск рака легкого", предупредил врач.

В качестве борьбы с постковидными изменениями при поражениях легких можно заняться ходьбой или легким бегом, чтобы фиброз легких постепенно проходил, сказал Симбирцев.

"Нарушения обоняния и вкуса свойственны не только ковиду, любое ОРЗ может к этому приводить, у ковида другой механизм – это не просто сопли забили, ты не слышишь, не видишь, это именно поражение факторных нервных окончаний. Но тоже может длиться долго ― до трех месяцев и больше", ― рассказал Мясников.

"Как общий симптом COVID – и нарушение обоняния и вкуса, и ухудшение зрения, и тоже нужно самостоятельно уходить от этого, ведя активный образ жизни, не ложиться на диван", посоветовал Симбирцев.