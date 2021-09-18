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"Правда тела": спортивное питание - польза или вред

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210918/1033221497/Pravda-tela-sportivnoe-pitanie---polza-ili-vred-.html

Нужно ли человеку спортивное питание, если он три раза в неделю ходит на фитнес? Правда ли L-карнитин сжигает жир? Почему протеиновые коктейли с огромным перечнем аминокислот - могут превраться в нагрузку на почки и печень?

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"Правда тела". Спортивное питание: польза или вред

Что такое BCAA и изоляты - и наконец, можно ли избежать всех этих “баночек”, если вы не хотите употреблять спортпит?
Какая пропорция белков, жиров и углеводов в еде - самая лучшая? И почему некоторые добавки из спортпита могут навредить? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
01:01 Что такое спортивное питание и кому оно нужно
03:12 “Самое важное - это не снижать количество белка”
03:35 Нужны ли протеиновые коктейли и отчего может случиться белковое отравление
05:03 “Когда мы съедаем белок - мы можем получить из него что угодно”
07:50 Можно ли выбрать правильный коктейль без специалиста
09:20 Что такое BCAA
10:43 L-карнитин: обладает ли он функцией жиросжигания
13:25 Можно ли избежать всех этих баночек?
14:55 Идеальная формула соотношения белков, жиров и углеводов
16:35 “Батончики батончикам рознь”: как найти невредные
17:45 Калораж - каким он должен быть
22:15 “Бегите от тренера, который советует вам стероиды”

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Темы:
Подкасты РИА (614)

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