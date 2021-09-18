"Правда тела": спортивное питание - польза или вред

Радио "Правда тела". Спортивное питание: польза или вред

Что такое BCAA и изоляты - и наконец, можно ли избежать всех этих “баночек”, если вы не хотите употреблять спортпит?

Какая пропорция белков, жиров и углеводов в еде - самая лучшая? И почему некоторые добавки из спортпита могут навредить? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

01:01 Что такое спортивное питание и кому оно нужно

03:12 “Самое важное - это не снижать количество белка”

03:35 Нужны ли протеиновые коктейли и отчего может случиться белковое отравление

05:03 “Когда мы съедаем белок - мы можем получить из него что угодно”

07:50 Можно ли выбрать правильный коктейль без специалиста

09:20 Что такое BCAA

10:43 L-карнитин: обладает ли он функцией жиросжигания

13:25 Можно ли избежать всех этих баночек?

14:55 Идеальная формула соотношения белков, жиров и углеводов

16:35 “Батончики батончикам рознь”: как найти невредные

17:45 Калораж - каким он должен быть

22:15 “Бегите от тренера, который советует вам стероиды”



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