Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге
От инсценировки смертной казни - до последнего дня, когда он “загадал” свою судьбу про книге: как на писателя влияли страшные моменты его жизни и его эпилепсия. Эпизод подготовлен в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром "Глобус" и Международным культурным центром "Достоевский+". О мистике в жизни Достоевского рассказывает сотрудник Государственного музея истории российской литературы, кандидат филологических наук Сергей Шаулов. Слушайте подкасты РИА Новости.