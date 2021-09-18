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Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210918/1033227848/Kak-Dostoevskiy-khodil-na-spiriticheskie-seansy-i-zagadal-sudbu-na-knige.html

Достоевский иронически относился к “мистике” медиумов. Но саму жизнь писателя можно назвать мистической: события складывались именно так, что не будь их - не было бы его великих романов.

Радио
Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге

От инсценировки смертной казни - до последнего дня, когда он “загадал” свою судьбу про книге: как на писателя влияли страшные моменты его жизни и его эпилепсия.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром "Глобус" и Международным культурным центром "Достоевский+".
О мистике в жизни Достоевского рассказывает сотрудник Государственного музея истории российской литературы, кандидат филологических наук Сергей Шаулов.
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Темы:
Подкасты РИА (616)

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