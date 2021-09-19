"Наказывать детей нельзя. Никак. Никогда": а как тогда воспитывать

Наказывать детей нельзя не только "дедовскими методами", но вообще ни в какой форме и ни при каких обстоятельствах. А как же тогда воспитывать? Эксперты уверены: другой метод есть.

Радио "Наказывать детей нельзя. Никак. Никогда". А как тогда воспитывать?

"Нас в детстве били, и ничего, людьми выросли", "говоришь ему - не понимает, а гаркнешь - сразу доходит", "поставила в угол, минуты не прошло как он забыл про истерику".

Почему нельзя наказывать детей и как себя вести родителям, когда ребенок не слушается, рассказывают эксперты: психолог Александр Колмановский и клинический детский, семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес.

02:05 "Наказывать детей нельзя никогда, ни в какой форме и ни по какому поводу"

06:45 Как рассказать о правилах и последствиях?

09:25 Принципиальной разницы между физическим и нефизическим наказанием нет

11:00 Наказания вырабатывают рефлекс, но не тот, на который рассчитывают родители

11:45 Чем больше ребенка наказывают, тем более агрессивным он растет

14:50 А как не наказывать?

17:03 Страх за ребенка и страх за себя – два разных вида страха

20:40 Техники эмоциональной гигиены для родителей

23.50 Инструмент "180 градусов"

24:30 Сочувствие – альтернатива осуждению

29:30 Можно ли игнорировать ребенка?

33:10 Почему дети плохо себя ведут?

35:50 Надо всегда говорить правду, даже если ребенок, "научно" говоря, "выбесил"

37:52 Как правильно извиняться?

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