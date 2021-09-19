Мушкет об отсутствии наблюдателей стран ОБСЕ на выборах в Госдуму: неприемлемо

Радио Мушкет об отсутствии наблюдателей стран ОБСЕ на выборах в Госдуму: неприемлемо

В России проходят выборы депутатов Государственной Думы. В этом году в выборах участвуют 14 политических партий, голосование длится три дня. Отдать голос можно не только на избирательном участке, но и на дому, а также онлайн.

"То, что их пригласили, а они не приехали - это их решение, но есть другой момент, очень важный. Организация, которая существует в Европе, которая несет ростки демократии, культивирует их, могли бы приехать и посмотреть, как же выборы здесь проходят. Есть еще один момент, который на мой взгляд, негативен, например, бюро по демократическим институтам и правам человека не могут себе позволить делать преждевременные заявления. Выборы президента в Белоруссии в 2020 году, их тоже приглашали, а они не приехали, но не приехав, не зная обстановку и не видя, что происходит в стране, сделали заявление, что выборы они не признают. То же самое было и в Таджикистане, и уже сейчас вносятся предложения не признать эти выборы. Это неправильно. Надо приехать и сделать выводы, а иначе это неприемлемо из-за этических соображений", - сказал Мушкет.

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