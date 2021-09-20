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© Foto / facebook / Константин Леонидович Инал-ипа

Инал-ипа о проекте "ИЗОляция-искусство": хорошая возможность для замкнутых художников

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Темы:
Онлайн-выставка "ИЗОляция-искусство" (7)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210920/1033244075/Inal-ipa-o-proekte-IZOlyatsiya-iskusstvo-khoroshaya-vozmozhnost-dlya-zamknutykh-khudozhnikov-.html

Художник-абстракционист Константин Инал-ипа, который живет и работает в Москве, в эфире радио Sputnik рассказал, о работах, представленных в проекте "ИЗОляция-искусство", о том как они создавались, и как поменялась творческая жизнь во время карантина.

Радио
Инал-ипа о проекте "ИЗОляция-искусство": хорошая возможность для замкнутых художников

Константин Инал-ипа признается, что во время карантина было создано много работ, и с коммерческой стороны были звонки, и даже кое-что продавалось, но с выставочной деятельностью, как и у всех, был застой, отметил художник.

"Я много работ сделал в это время. Они были сделаны в обычном моем настроении, вне зависимости от карантина. Глубинных изменений не было. С возрастом сложилась моя эстетика, и карантин особо на нее не повлиял. Меньше выходил, меньше было житейских вопросов, которые нужно было решать в силу того, что все было закрыто, и поэтому я мог сам на себе зациклиться и работать внутри себя, то есть более сосредоточен. А тревожные новости, их всегда много, и без карантина вокруг войны, реки крови, поэтому как-то особенно на меня это не повлияло", – отметил художник.  

Констатин Инал-ипа рассказал, что дает художникам участие в проекте.

"Много художников и так замкнуты в себе, кто-то не имеет возможность выставляться, кто-то стеснятся, вот эти все люди они и до карантина были замкнутыми. А сейчас этим ребятам, талантливым, у них есть возможность сказать о себе в период карантина, вот с этой точки зрения это неплохо. Потому как он может сказать, что во время карантина я сделал то и это", – сказал Инал-ипа.    

"ИЗОляция-искусство" – так называется совместный проект Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала и международного информационного агентства Sputnik Абхазия. Это онлайн-выставка, на которой представлены работы 19 абхазских художников, созданные в период пандемии коронавируса. Все эти работы можно увидеть на сайте Sputnik Абхазия. Цель проекта – налаживание связи художника с аудиторией.
На радио Sputnik Абхазия выходят цикл небольших интервью с участниками проекта о периоде пандемии и работах, созданных в это время.

Темы:
Онлайн-выставка "ИЗОляция-искусство" (7)

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