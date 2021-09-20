Эксперт об ускорении интеграции России и Беларуси: иллюзии у команды Лукашенко развеялись

К ускорению белорусско-российской интеграции подтолкнула объективная реальность ― события минувшего года в Беларуси и санкционное давление развеяли иллюзии о возможности нормального диалога с Западом, отмечает политический эксперт Сергей Михеев.

Радио Эксперт об ускорении интеграции России и Беларуси: иллюзии у команды Лукашенко развеялись

Укрепление союза между Россией и Беларусью выгодно обеим странам и с экономической, и с военной, и с политической точки зрения, отметил эксперт в беседе на youtube-канале "Sputnik на русском".

"Все, кто хочет быть сильнее, объединяются каким-то образом, поэтому этот процесс, а для него есть заложенные основания, я имею ввиду Союзное государство, он должен был рано или поздно двинуться вперед", – отметил Михеев.

Интеграционный процесс, по словам политолога, "не двигался вперед определенное время по целому ряду обстоятельств, в том числе субъективных, но это просто выгодно, это надо было делать давно", отметил он.

"Я думаю, что все вот эти волнения в Беларуси, все эти выступления, оппозиционная активность, вмешательство в дела Беларуси со стороны Запада, ― они подтолкнули президента Лукашенко и белорусскую элиту к тому, чтобы все-таки пойти по пути интеграции в рамках Союзного государства, потому что довольно долго были такие иллюзии, в том числе в окружении Лукашенко, что вот мы сейчас найдем какой-то интересный диалог с Западом и сможем через этот диалог решить какие-то свои проблемы, где-то мы будем с Москвой, а где-то с Западом, и вот так будем в эту игру играть. Но на мой взгляд, Запад сам фактически обрезал все концы, он пошел ва-банк и показал всем в очередной раз, что Запад совершенно не собирается церемониться. Иллюзии у Лукашенко и его команды серьезно развеялись", – рассуждает Михеев.

По мнению политического эксперта, Запад вполне мог наладить диалог с Беларусью и ее лидером, но не захотел этого делать. "Это та же самая ошибка, только в меньшем масштабе, которую Запад допустил в отношении России", считает эксперт.

"Я думаю, что Запад поторопился вообще с Беларусью и подтолкнул Лукашенко по пути интеграции, ну и хорошо, не было бы счастья, да несчастье помогло", – резюмировал он.

Эксперт также спрогнозировал дальнейшую политику стран Запада в отношении Союзного государства: "Будут долбить нас санкциями всевозможными", – сказал Михеев.