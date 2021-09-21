Такие обстоятельства: Бондаренко о квотах по вылову хамсы в осенне-зимнюю путину

О перспективах хамсовой путины в Абхазии и о квоте, рекомендованной к вылову в осенне-зимнюю путину 2021-2022 годов, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился Альберт Бондаренко, президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта республики.

Радио Бондаренко о квотах по вылову хамсы в осенне-зимний период

Седьмая сессия абхазо-российской комиссии по рыбному хозяйству завершила свою работу подписанием протокола, в котором, в частности, определены объемы рекомендованного вылова хамсы в осенне-зимнюю путину 2021-2022 годов.

Общедопустимый улов на предстоящую хамсовую путину 31 тысяча тонн и рекомендованный вылов – 25 тысяч тонн при общем запасе в 90 тысяч тонн.

Решение седьмой сессии абхазо-российской комиссии по рыбному хозяйству вступит в силу после принятия постановления Кабинетом министров Абхазии.

"Мне кажется, это максимальное количество хамсы, которое можно вылавливать у Черноморского побережья, потому как еще с советских времен проводимые исследования говорят о том, что от общего объема можно вылавливать не более 25%. Ни в коем случае не больше, иначе поголовье хамса будет значительно уменьшаться, что у нас произошло два года назад, когда рекомендациями было выдано 22-25 тысяч тонн, а мы выловили 70 тысяч тонн. Один год море было полупустое. В прошлом году хамсовая путина как таковая не состоялась, потому что был перевылов хамсы, и не было остальной рыбы. Если мы не будем следовать правилам, мы увидим пустое море", - отметил Бондаренко.

Президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта республики поделился своим прогнозом на вылов хамсы на этот год.

"Я думаю, что в этом году вылов будет проходит так же, как и все остальные годы, потому что ни одного эколога, который может контролировать количество выловленной рыбы, не присутствует на корабле. Ни один эколог никогда не присутствовал на заводах при отгрузке рыбы. Огромнейшее количество заводов нерентабельно, если каждому дадут по четыре или пять тысяч тонн. Чтобы завод проработал в ноль, им надо семь-восемь тысяч тонн переработать. Тут простая математика. Нужно умножить семь-восемь тысяч тон на количество заводов, и мы увидим ту квоту, которую они должны выловить, чтобы заплатить просто за свет, зарплаты", - сказал Бондаренко.

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