Мигранян о желании Грузии вернуть Абхазию: им бы себя защитить и сохранить, что осталось

Историк убежден, что грузинское государство находится под угрозой полного исчезновения.

Радио Мигранян о желании Грузии вернуть Абхазию: им бы себя защитить и сохранить то, что осталось

"Я был в Аджарии. Там практически нет грузинского присутствия. Там только турецкое присутствие, их деньги, гостиницы, бизнес, не говоря о том, что там в основном мусульманское население. Помимо этого, демографическая ситуация в Грузии очень сложная, фактически Тбилиси окружен азербайджанскими территориями, в которых население значительно растет. Плюс активно не только в Аджарии, но и во всей Грузии присутствует Турция. Грузины, конечно, могут ориентироваться на Америку и думать, что Америка их спасет. Но если Америка делает основную ставку на Турцию, то эти малые государства не имеют собственной, самостоятельной роли. Они уже должны в той или иной форме адаптироваться к той доминирующей силе, которая будет там. Учитывая то, что Грузия очень сильно испортила отношения с Россией, очень серьезная проблема в том, что в обозримой перспективе они не могут изменить общественные настроения по отношению к России. Да и не могут изменить российское отношение по отношению к Грузии. Мало того, антироссийская линия является доминирующей в грузинской политике. А как показали события 2008 года, все надежды Грузии на Америку оказались построенными на песке, потому что никто не собирался приехать и за грузин воевать с Россией", – отметил историк.

Мигранян уверен, что в этом отношении Абхазия может чувствовать себя защищенной, так как нет угрозы остаться один на один с Грузией.

"Но если вдруг возникнет такое время, значит Россия должна сильно ослабнуть, должны быть какие-то дезинтеграционные события. Но даже в этой ситуации все равно не грузины будут решать и собственную судьбу, и судьбу этого региона. Есть не только поддержка Российского государства, но есть еще и поддержка родственных народов, которые живут в этом регионе. А слабая Грузия, демографически находящаяся в сложном процессе, не в состоянии самостоятельно решать какие-либо вопросы. Им бы себя защитить и сохранить то, что осталось, а не думать о возвращении каких-то территорий", – сказал Мигранян.