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Захарова о нападках Запада на выборы в России: пусть перечитают собственные доктрины

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210921/1033256102/Zakharova-o-napadkakh-Zapada-na-vybory-v-Rossii-pust-perechitayut-sobstvennye-doktriny.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга оценила позицию Запада относительно выборов в России.

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Захарова о нападках Запада на выборы в России: пусть перечитают собственные доктрины

Настоящие международные наблюдатели, которые действительно побывали в российских регионах, говорят, что не фиксировали никаких нарушений, отметила Захарова.

"По поводу фразы о том, что у нас выборы проходили без международного контроля, приведу факты. В нашей стране во время выборов находилось 249 международных наблюдателей из 59 стран мира и 10 международных организаций. На каком основании, кто дал юридическое, моральное право оценивать присутствие этих специалистов, как отсутствие международного контроля? С какой стати люди, представляющие евроструктуру, западную цивилизацию, как они называют, с таким пренебрежением относятся к людям из других регионов?.. Кто дал право Западу не столько по-снобистски, сколько по-хамски и высокомерно относиться к людям из других стран? Не много ли они себе позволяют? Пусть они перечитают собственные доктрины уважения прав человека. Такого отношения к людям из суверенных и свободных государств мы просто не допустим", - отметила Захарова.

 

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