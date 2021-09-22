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© Foto / предоставил Тайяр Эйвазов

Инфекционист рассказал о причинах повторного заражения коронавирусом

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210922/1033252074/Infektsionist-rasskazal-o-prichinakh-povtornogo-zarazheniya-koronavirusom.html

Мутировавшие вирусы уклоняются только от определенного количества антител, отметил главный инфекционист Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Радио
Инфекционист рассказал о причинах повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавирусом обычно происходит очень редко, и повторное заражение обычно протекает легче, чем раньше, но есть также люди с тяжелым заболеванием. Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом сказал главный инфекционист страны Тайяр Эйвазов.

"Скорее всего, это связано с ослабленной иммунной системой или хроническим заболеванием. Учитывая возможность того, что мутировавшие вирусы уклоняются только от определенного количества антител в организме, это правило может быть применено к случаям повторного заражения другими мутировавшими штаммами. Конечно, антитела, возникшие против мутировавших штаммов, могут незначительно отличаться от предыдущих. Однако рутинные серологические тесты, которые мы используем в настоящее время, не выявляют это", – отметил Эйвазов.

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