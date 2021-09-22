Гуния о технопарке для майнеров: вполне нормальная идея

Создание технопарка для майнинга криптовалюты при условии, если Россия предоставит на выгодных для Абхазии условиях электроэнергию, целесообразно, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия депутат Парламента Илья Гуния.

Радио Гуния о технопарке для майнеров: вполне нормальная идея

21 сентября на пресс-конференции президент Аслан Бжания заявил, что руководство страны попробует легализовать майнинг криптовалюты, открыв технопарк, где предприниматели смогут заниматься бизнесом законно.

Комментируя данные слова президента, председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния отметил, что идея эта не новая.

"Я ее озвучивал на сессии Парламента, когда говорили о проблеме майнинга. Мы говорили, что эту проблему будет сложно решить, борьба с майнингом непростая, и во всем мире ее просто легализовали. Мы прекрасно понимали, что у нас нет электроэнергии для того, чтобы майнить. Если есть возможность получать электроэнергию из России, если договориться об адекватной цене и создать какую-то базу, технопарк, где людям, занимающимся майнингом, можно было бы ставить свое оборудование и платить государству цену за свет, то это вполне нормальная идея. Потому что борьба с майнингом у нас потерпела фиаско", – сказал депутат.

По мнению Гуния, экономическая целесообразность такого проекта будет зависеть от цены за электричество.

"Если говорим о нашей электроэнергии, то тема закрыта, мы не выдержим никакого майнинга, так как у нас существует дефицит. Если мы говорим об электроэнергии, которую будет нам давать Россия, о цене, в которую нужно добавить то, что должно получить государство, нужно считать. Если мы сможем сделать гибкую систему и государство будет получать хотя бы 40 копеек с этого – уже плюс", – подчеркнул парламентарий.

Гуния отметил, что если государство предоставляет альтернативу, то майнят либо там, где предоставили, либо применяют жесткие меры, которыми можно все прекратить.