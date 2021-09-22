Ачба рассказал, с чем связана нехватка такси в Абхазии

Радио Ачба рассказал, с чем связана нехватка такси в Абхазии

В течение лета граждане Абхазии и гости страны сталкивались с проблемой дефицита такси, особенно эта проблема была ощутима в вечернее и ночное время. Как сегодня работают такси в республике, соответствует ли эта работа заявленным услугам и почему порой приходится тратить много времени в ожидании машины, рассказал руководитель фирмы "Гаруда-экспресс" Георгий Ачба.

"У нас были проблемы, связанные с хорошим турпотоком. Очень многие водители решили, что они могут работать на границе. Я их за это не осуждаю, потому что рыба ищет где глубже. Но с другой стороны, в нашей компании, думаю, что у всех также это случилось, произошло то, что мы не смогли так, как мы это делали на протяжении 16 лет, обслужить наших граждан и гостей страны. В определенный момент мы начали реагировать, стали покупать машины, работая в минус, но ситуация на тот момент уже произошла. Сегодня ситуация процентов на 80 вернулась на круги своя. Думаю, до конца этого месяца мы отрегулируем ее до привычного состояния", – рассказал Ачба.

Он сообщил, что летом 70 процентов водителей такси ушли работать на границу с Россией.

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