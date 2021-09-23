Гражданин и начальник: Кубрава об арендованных, но заброшенных гособъектах

Председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как выполняется поручение президента о приведении в порядок арендованных гособъектов.

Радио Гражданин и начальник: Кубрава об арендованных, но заброшенных гособъектах

На заседании Кабинета министров 10 сентября президент Аслан Бжания говорил о знаковых объектах, которые сегодня заброшены и разрушаются, хотя у них есть собственники. Он подчеркнул, что на всех этих объектах должны начаться строительные работы до конца 2022 года, либо владелец должен смениться.

Председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал ситуацию, которая сложилась на данный момент.

"Ситуация непростая. Многие объекты, даже приватизированные, находятся в неприглядном виде и портят общий фон не только столицы, но и всей республики в целом. Вся собственность у нас разделяется на два больших раздела по разграничению: это местная собственность, которая находится в ведении городов и районов, в ведении местных органов самоуправления, и республиканская собственность, которая находится в ведении Госкомимущества. Сегодня у нас в аренде находится 34 объекта, которые платят арендную плату и находятся с нами в договорных отношениях. Не все они являются объектами санаторно-курортного назначения, хотя в основном так и есть. Не во всех этих организациях ситуация плохая. Есть хорошие примеры. Но проблема есть по некоторым объектам. Президент поставил задачу, и мы уже приступили к ее выполнению", – рассказал Кубрава.

Он отметил, что в случае, если индивидуальная работа с арендаторами не приведет к результату, арендные отношения будут пересматриваться.

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