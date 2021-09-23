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Бояджан о творчестве во время карантина: тревожный момент сказался

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210923/1033263707/Boyadzhan-o-tvorchestve-vo-vremya-karantina-trevozhnyy-moment-skazalsya-.html

Художник Александр Бояджан, который живет и работает в Санкт-Петербурге, в эфире радио Sputnik оценил идею онлайн выставки "ИЗОляция-искусство" и рассказал, как карантин повлиял на его творчество.

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Бояджан о творчестве во время карантина: тревожный момент сказался

Сама идея неординарная и интересная, отметил Бояджан, говоря о совместном проекте Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала и международного информационного агентства Sputnik Абхазия "ИЗОляция-искусство".  

"Ситуация сказалась на жизненной позиции, на творческой. Больше получалось замкнутого пространства, внутреннего, духовного. Неизвестное ожидание будущего дня. Концентрация в работе, на жизненных моментах, на которые раньше ты не обращал внимания. Благодаря такой возникшей проблеме, не замечаешь негативных моментов, и это дает надежду на то, что это когда-то закончится и восстановится нормальная жизнь, восстановится каждодневный режим, который не будет беспокоить тебя", – сказал художник.

© Sputnik / Томас Тхайцук
"ИЗОляция-искусство": часть IV

Александр Бояджан рассказал, как внутреннее состояние художника во время карантина и тревожные новости отразилось на его творчестве.

"Художник подпитывается жизнью, подпитывается теми, с кем он общается, и без этого художник не может состояться как художник, на него все реагирует, он барометр. Если у тебя внутри что-то беспокоит, и ты на это сразу реагируешь, то во время работы муза раскрывается. Нужно спокойствие и сосредоточенность. Может, даже и хорошо, что такое испытание послано", – отметил Бояджан в эфире радио Sputnik.  

"ИЗОляция-искусство" – так называется совместный проект Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала и международного информационного агентства Sputnik Абхазия. Это онлайн-выставка, на которой представлены работы 19 абхазских художников, созданные в период пандемии коронавируса. Все эти работы можно увидеть на сайте Sputnik Абхазия. Цель проекта – налаживание связи художника с аудиторией.

На радио Sputnik Абхазия выходят цикл небольших интервью с участниками проекта о периоде пандемии и работах, созданных в это время.

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