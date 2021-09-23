Турбаза: Калягина и Мальцева о плюсах и минусах турсезона в Абхазии

О предварительных итогах летнего курортного сезона в Абхазии и о начале бархатного в эфире радио Sputnik рассказали бизнес-консультант, специалист по гостиничному консалтингу Мария Мальцева и президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

Радио Турбаза: Калягина и Мальцева о плюсах и минусах турсезона в Абхазии

Мальцева отметила, что для этого курортного сезона характерна определенная целевая аудитория, едущая в Абхазию в бархатный сезон, и то, что у людей повышен спрос на гостиничные объекты с хорошим уровнем сервиса и хорошей инфраструктурой.

"Я вижу целевую аудиторию уровня выше среднего и ли среднего, но уже не ниже среднего. При этом люди интересуются, помимо качественного проживания, еще определенными экскурсионными маршрутами и новыми местами, куда хотелось бы поехать", - рассказала Мария Мальцева.

То, что туристы стали более требовательны к отдыху, отмечает и Анна Калягина.

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