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Максимов о неэффективности борьбы с майнингом: низкая дисциплина и сложность контроля

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Темы:
Майнинг в Абхазии (153)
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Почему не удается снизить объемы потребления и как бороться с майнингом, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт в сфере энергетики Павел Максимов.

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Максимов о неэффективности борьбы с майнингом: низкая дисциплина и сложность контроля

Шесть тысяч единиц оборудования по добыче криптовалют изъято и хранится на специальном складе, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции во вторник 21 сентября.

По его словам, крупных ферм по добыче криптовалют в республике практически не осталось, однако на руках у людей около 30 тысяч единиц оборудования.

Причины, по которым закон о запрете майнинговой деятельности на территории Абхазии не исполняется, назвал энергетик Павел Максимов.

"В первую очередь, это низкая исполнительная дисциплина самих майнеров, которые используют этот вид деятельности для собственного бизнеса, а также сложность осуществления контроля за этими потребителями. Достаточно сложно людям, которые этим контролем занимаются, вступать в контакты, в конфликты. Абхазия страдает только из-за этих причин. И не только в вопросе майнеров, но и в вопросе нелегального подключения. Люди, которые этим занимаются, не защищены ни законодательно, ни материально", – отметил Максимов.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Вопросам текущего состояния энергетической отрасли Абхазии было посвящено совещание в правительстве 17 сентября. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел его по поручению президента с участием вице-премьеров, глав администраций городов и районов, руководства РУП "Черноморэнерго" и районных электросетей. На встрече пришли к выводу, что в борьбе с незаконной добычей криптовалют изменить ситуацию коренным образом пока не удалось.

По мнению руководителя Гудаутского филиала "Черноморэнерго" Ахры Гагулия, конфискация майнинг-аппаратов решает лишь часть вопроса, необходимо также изымать незаконно установленные трансформаторы.

Совместные рейдовые мероприятия с силовыми органами, по словам Гагулия, продолжаются, но объем работы большой, сложно с ним справиться, требует постоянного мониторинга, и потому борьба с подключением майнинг-оборудования - процесс бесконечный.

Темы:
Майнинг в Абхазии (153)

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