Ануа о нуждах психбольницы Абхазии: кабинеты в районах, кадры, оборудование и закон

Исполняющая обязанности главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы Ирина Ануа в эфире радио Sputnik рассказала, в чем сегодня нуждается персонал больницы и ее пациенты.

Радио Ануа о нуждах психбольницы Абхазии: кабинеты в районах, кадры, оборудование и закон

22 сентября министр здравоохранения Эдуард Бутба представил коллективу Республиканской специализированной психиатрической больницы нового руководителя. Исполняет обязанности главврача медучреждения Ирина Ануа.

В интервью радио Sputnik Абхазия руководитель больницы рассказала о первоочередных задачах, которые ей предстоит решать на новом посту.

Ануа сообщила, что несмотря на то, что в руководстве медучреждения произошли кадровые изменения, больница продолжает работать в штатном режиме.

"Проблем у нас очень много. Но приоритетом в нашей работе всегда являлось создание на базе центральных районных больниц психиатрических кабинетов с полным штатом. Это значительно снизит процент возврата больных в психиатрическую больницу, который сегодня составляет порядка 80 процентов – больные все время выписываются и возвращаются на стационарное лечение. Также главным вопросом является создание скорой психиатрической помощи с полным оснащением. До сегодняшнего дня это все делается силами родственников и сотрудников милиции. В нашей больнице отсутствует оборудование. Эту проблему надо решать как можно быстрее, потому что наши пациенты принимают препараты, которые вызывают побочные эффекты в крови, в работе сердца, что можно выявить при помощи электрокардиографии. Нам нужно проводить обследования. Проблемы у нас и с кадрами. Есть проект закона об оказании психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, и в ближайшее время надо решать вопрос с утверждением этого закона Парламентом", – рассказала Ануа.

Однако, отмечает главврач больницы, решение этих вопросов связано с финансированием.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Бывший руководитель больницы Георгий Кортава был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Ирина Ануа до этого была заместителем главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы.