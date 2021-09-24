Роганов о технопарке для майнеров: государству нужна сила и воля, чтобы выдавить их туда

Мнением о том, каким должен стать технопарк для майнеров в Абхазии, что государство должно предпринять, чтобы это проект стал востребованным, в эфире радио Sputnik поделился IT-специалист Виктор Роганов.

Радио Роганов о технопарке для майнеров: государству нужна сила и воля, чтобы их туда выдавить

Об идее технопарка на границе с Россией, где смогут разместить свое оборудование крупные майнеры республики, заявил на пресс-конференции президент Абхазии Аслан Бжания. Какова перспектива этого проекта, в эфире радио Sputnik оценил IT-специалист Виктор Роганов.

Эксперт считает, что сама идея создания технопарка хорошая.

"Но проблема в том, что нужно "выдавить" туда майнеров, нужно заставить людей уйти туда. Но государство в текущем состоянии не может заставить пока никого. Если крупные фермы смогли "выдавить", то, что разбрелось по городам и весям, почти невозможно. Непонятно пока. Что будет с другой стороны этого технопарка: кто отвечает за безопасность оборудования, кто отвечает за страхование этого оборудования, если оно сгорит. Возникает куча вопросов. Людям нужны гарантии. Второй момент – цена электричества. При высокой цене на биткоин это еще может быть выгодно, соберутся туда майнеры. Потом цена упадет, и они опять начнут расползаться по стране, потому что им будет невыгодно", - сказал Роганов.

IT-специалист отметил, что для того, чтобы проект реализовался, государству необходимо проявить силу и волю, чтобы "выдавить" туда майнеров.

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