Экскурсовод об отдыхе в Абхазии в ненастье: оставаться в номере – большое преступление

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Советами о том, как туристам с пользой провести время в дождливую погоду, в эфире радио Sputnik поделилась экскурсовод Руслана Гергедава.
Самое главное, отметила Гергедава, даже если идет дождь, не отчаиваться.
"Человек, который приезжает отдыхать, уже настроен позитивно. Зачем терять драгоценный день отдыха в номере? Это большое преступление, которое нельзя совершать", - считает Руслана Гергедава.
Как выбрать запоминающийся маршрут во время дождя, слушайте в аудиофайле.