Экскурсовод об отдыхе в Абхазии в ненастье: оставаться в номере – большое преступление

Советами о том, как туристам с пользой провести время в дождливую погоду, в эфире радио Sputnik поделилась экскурсовод Руслана Гергедава.

Радио Профилакторий: Гергедава об отдыхе в ненастье

Самое главное, отметила Гергедава, даже если идет дождь, не отчаиваться.

"Человек, который приезжает отдыхать, уже настроен позитивно. Зачем терять драгоценный день отдыха в номере? Это большое преступление, которое нельзя совершать", - считает Руслана Гергедава.

Как выбрать запоминающийся маршрут во время дождя, слушайте в аудиофайле.