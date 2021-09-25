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© Foto / предоставила Руслана Гергедава

Экскурсовод об отдыхе в Абхазии в ненастье: оставаться в номере – большое преступление

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210925/1033272769/Ekskursovod-ob-otdykhe-v-Abkhazii-v-nenaste-ostavatsya-v-nomere--bolshoe-prestuplenie-.html

Советами о том, как туристам с пользой провести время в дождливую погоду, в эфире радио Sputnik поделилась экскурсовод Руслана Гергедава.

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Профилакторий: Гергедава об отдыхе в ненастье

Самое главное, отметила Гергедава, даже если идет дождь, не отчаиваться.

"Человек, который приезжает отдыхать, уже настроен позитивно. Зачем терять драгоценный день отдыха в номере? Это большое преступление, которое нельзя совершать", - считает Руслана Гергедава.

Как выбрать запоминающийся маршрут во время дождя, слушайте в аудиофайле.

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