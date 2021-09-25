Выборы: как это работает? Заблуждения и простые ответы на главные вопросы

Одномандатники и партийные списки: как работает смешанная избирательная система и что о ней нужно знать? Чем депутаты занимаются в Думе, а чем в законодательном собрании? Политологи рассказали о тонкостях и особенностях избирательной системы.

Радио Выборы: как это работает? Заблуждения и простые ответы на главные вопросы

Выборы в думу, в заксобрание, в местное самоуправление, а где-то и губернатора выбирают: как не запутаться?

Почему кандидат, за которого вы голосовали, может все равно не попасть в Думу, и почему кто-то получит два бюллетеня, а кто-то шесть, объяснили политолог Александр Коньков, и политолог, политический обозреватель и автор проекта "Женщины и Власть" Наталия Елисеева.

1:13 Сразу несколько избирательных кампаний в один уикэнд — зачем? От 2 до 7 бюллетеней в одни руки: особенности единого дня голосования.

4:02 "Почему голосование пройдёт только в 39 регионах, их же больше?"

6:54 - Госдума, гордума, заксобрание, парламент - чем там занимаются депутаты? В каких случаях мэр и губернатор — одно и то же?

9:32 Одномандатники и партийные списки - что это значит, и как устроена смешанная избирательная система?

13:39 В чем отличия между самовыдвиженцами, сторонниками и кандидатами от партий.

16:27 Самоотводы, "паровозы", политики второго плана: почему кандидат может проиграть, даже если партия выиграет? Партийные списки.

23:49 Избирательный барьер: зачем он нужен, и можно ли его снизить, повысить или отменить? Почему партии выгодно получать голоса, даже если она точно не дотянется до барьера.

28:11 Графа "Против всех!" — почему её отменили? К чему приводит порча бюллетеня или голосование за "мусорного кандидата"?

35:00 "Некоторые избиратели решают, за кого голосовать, уже на участке". Кто ответственен за политическую грамотность и политпросвет населения: кандидаты или сами граждане?

36:23 Лотереи, штрафы и пирожки: как и чем в России и других странах население мотивируют идти на выборы? Каков уровень политической культуры избирателей?

39:49 "Нужно иметь опыт побед на более низких уровнях": сколько партий участвуют в выборах и сколько из них могут оказаться в думе?

Слушайте подкасты РИА Новости.