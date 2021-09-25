Огарев: поэт-революционер с кошмарной личной жизнью

Мы привыкли считать его "младшим братом" Герцена. Это стереотип. Он вовлечен в политические кружки, оказывается в ссылке, обнаруживает в себе серьезный поэтический дар. Получив наследство, освобождает 4 тысячи своих крестьян. В личной жизни ему не везет.

Радио Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью

В проекте "Заговор классиков" говорится об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

Виктор Ерофеев - современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева - создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

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