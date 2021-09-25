Белый о фестивале кузнецов - оружейников в Абхазии: великолепная аура, сказочно

Участник Международного фестиваля кузнецов-оружейников "Аихамца", член Гильдии оружейников России Александр Белый в эфире радио Sputnik поделился впечатлениями от фестиваля, который проходит в эти дни в Абхазии.

Радио Белый о фестивале кузнецов-оружейников в Абхазии: великолепная аура, сказочно

Международный фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" проходит в этнографическом парке "Апсны", расположенном в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. В нем принимают участие мастера из Абхазии, Белоруссии, России, в том числе из Якутии и Адыгеи.

В эфире радио Sputnik участник фестиваля, член Гильдии оружейников России Александр Белый из Бреста рассказал о том, что такие встречи дают опыт и позитивные эмоции.

"Положив руку на сердце, говорю, как есть, просто фантастика, сказочно. Тут такая аура в этом парке великолепная. Я работал вчера целый день и ни капельки не устал. Люди добрые, очень здорово, мне очень, очень нравится. Я сварил клинок из мозаичного "дамаска" (дамасской стали - прим.), он прошел процесс отжига, готов к дальнейшей работе. Планирую также сделать два клинка уже из турецкого "дамаска" и оставить в парке на память о своем пребывании в Абхазии", - сказал Белый.

По его словам, участие в подобных фестивалях людям из "одной стаи" дает опыт, знания и позитив.

Подробности в аудиофайле.

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