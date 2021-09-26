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"Правда тела": что есть, чтобы долго жить

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Разбираемся, в чем особенность питания в "голубых зонах" (где, как считается, люди живут дольше), есть ли "волшебные" свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту.

Радио
"Правда тела". Что есть, чтобы долго жить

Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость? 
Почему вредна колбаса, на что влияет избыток соли, и почему важны жиры в рационе - объясняет врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, автор книг по питанию, сотрудник Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.
01:55 Что такое “голубые зоны”, где люди живут дольше
05:08 Какие продукты укорачивают жизнь
07:20 Почему вредна колбаса (и ведь ее все-таки продают)
10:00 Продукты, вызывающие изношенность органов и ухудшение качества кожи
12:35 Какие продукты вредят суставам
13:07 На что влияет избыток соли
14:25 “У нас производитель не обязан указывать количество соли в продуктах”
16:58 Правда ли, что исключение жиров из рациона отражается на коже
20:12 Почему важно есть темно-зеленые овощи и фасоль и горох
22:45 “Волшебные” свойства куркумы: действительно ли они есть
23:48 Недооцененность капусты (и обычной и квашеной) как источника витамина C

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Темы:
Подкасты РИА (622)

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