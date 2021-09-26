"Правда тела": что есть, чтобы долго жить

Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость?
Почему вредна колбаса, на что влияет избыток соли, и почему важны жиры в рационе - объясняет врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, автор книг по питанию, сотрудник Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.
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