"Правда тела": что есть, чтобы долго жить

Разбираемся, в чем особенность питания в "голубых зонах" (где, как считается, люди живут дольше), есть ли "волшебные" свойства у куркумы, и почему важно есть темно-зеленые овощи и квашеную капусту.

Радио "Правда тела". Что есть, чтобы долго жить

Какие продукты ускоряют старение, вредят суставам и коже, а какие - наоборот, помогают сохранить молодость?

Почему вредна колбаса, на что влияет избыток соли, и почему важны жиры в рационе - объясняет врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, автор книг по питанию, сотрудник Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

01:55 Что такое “голубые зоны”, где люди живут дольше

05:08 Какие продукты укорачивают жизнь

07:20 Почему вредна колбаса (и ведь ее все-таки продают)

10:00 Продукты, вызывающие изношенность органов и ухудшение качества кожи

12:35 Какие продукты вредят суставам

13:07 На что влияет избыток соли

14:25 “У нас производитель не обязан указывать количество соли в продуктах”

16:58 Правда ли, что исключение жиров из рациона отражается на коже

20:12 Почему важно есть темно-зеленые овощи и фасоль и горох

22:45 “Волшебные” свойства куркумы: действительно ли они есть

23:48 Недооцененность капусты (и обычной и квашеной) как источника витамина C



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