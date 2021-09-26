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Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры

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Почему в России так мало паблик-арта, и зачем заворачивать парижскую Триумфальную арку в упаковку? На вопросы ответили эксперты РИА Новости Культура.

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Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры

"Большая Глина №4": куча глины или современный шедевр? Проблема в зрителе или в современном искусстве? Памятник Петру I в Москве — это переделанный Колумб, которого Церетели не смог продать США? 
О том, как понимать современное искусство рассказали шеф-редактор отдела “Культура и cтиль жизни” сайта ria.ru Татьяна Иткина и корреспондент отдела Культура РИА Новости Ольга Распопова.
Каким должен быть паблик-арт, чтобы, если не нравиться, то хотя бы не раздражать, и нужно ли советоваться с горожанами? Ответы ищите в новом материале Ольги "Еще одна "Глина раздора"? На улицах Москвы — снова современное искусство".
1:35 "Большая Глина №4" - это не искусство?
10:00 "Эскременто": где работу Урса Фишера приняли так же прохладно? Нужно ли считаться с мнение горожан при установке скульптур в городе, и почему в России почти нет паблик-арта?
19.57 "Ни таланта, ни образования": действительно ли что-то не так с современным искусством или дело в зрителях?
28.30 "Дареному коню...": миф (или нет) о том, что памятник Петру I в Москве - это переделанный памятник Колумбу, который Зураб Церетели так и не смог продать США?
39.34 "Сегодня самое главное - вывести людей из зоны комфорта": пражский паблик-арт и провокационные работы Маурицио Кателлана.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (623)

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