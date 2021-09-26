Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры

Радио Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры

"Большая Глина №4": куча глины или современный шедевр? Проблема в зрителе или в современном искусстве? Памятник Петру I в Москве — это переделанный Колумб, которого Церетели не смог продать США?

О том, как понимать современное искусство рассказали шеф-редактор отдела “Культура и cтиль жизни” сайта ria.ru Татьяна Иткина и корреспондент отдела Культура РИА Новости Ольга Распопова.

Каким должен быть паблик-арт, чтобы, если не нравиться, то хотя бы не раздражать, и нужно ли советоваться с горожанами? Ответы ищите в новом материале Ольги "Еще одна "Глина раздора"? На улицах Москвы — снова современное искусство".

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