Нанотрубки и антипригарные сковородки: как зарабатывают на инновациях?

Существует ли сейчас "гаражное" производство молодых компаний, как в легенде об Apple? И почему проще всего зарабатывать в IT стартапах?
Стартапы — слово, которые сейчас относится и к IT-компаниям, и к медиа, и к торговым предприятиям. Начинающие технологические компании могут создавать инновационные вещи, которые значительно улучшат повседневную жизнь… И все равно прогореть. О технологических стартапах в России, их успехах и трудностях рассказал Анатолий Ковалев — генеральный директор Зеленоградского нанотехнологического центра и выпускник национального исследовательского университета МИЭТ.
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