13:52 26 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.01
  • EUR85.68
Поиск
Подкаст ЯсноПонятно
© Sputnik

Нанотрубки и антипригарные сковородки: как зарабатывают на инновациях?

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (622)
4 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1e/1032523012.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210926/1033273055/Nanotrubki-i-antiprigarnye-skovorodki-kak-zarabatyvayut-na-innovatsiyakh-.html

Стартапы сейчас — это всегда инновация или уже повседневность? Как начать бизнес молодому инженеру и получить на это деньги? Что такое технологический стартап и чем он отличается от IT?

Радио
Нанотрубки и антипригарные сковородки: как зарабатывают на инновациях

Существует ли сейчас "гаражное" производство молодых компаний, как в легенде об Apple? И почему проще всего зарабатывать в IT стартапах?

Стартапы — слово, которые сейчас относится и к IT-компаниям, и к медиа, и к торговым предприятиям. Начинающие технологические компании могут создавать инновационные вещи, которые значительно улучшат повседневную жизнь… И все равно прогореть. О технологических стартапах в России, их успехах и трудностях рассказал Анатолий Ковалев — генеральный директор Зеленоградского нанотехнологического центра и выпускник национального исследовательского университета МИЭТ.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (622)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Барберы на улицах, хлеб для нуждающихся и пестрый рынок: будни Кабула
Вулкан на острове Пальма в Испании извергается седьмой день
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться