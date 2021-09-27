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Такие обстоятельства: Кецба о перспективах развития страхования в Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210927/1033287927/Takie-obstoyatelstva-Ketsba-o-perspektivakh-razvitiya-strakhovaniya-v-Abkhazii.html

Почему не развивается страхование в республике, какие виды страхования сегодня есть и что нужно сделать, чтобы оно стало востребованным, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.

Радио
Такие обстоятельства: Кецба о перспективах развития страхования в Абхазии

Кецба напомнил, что еще в 2006 году в Абхазии был принят ряд законов о страховании – закон об обязательном страховании, закон об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных граждан, приезжающих в Абхазию, закон об обязательном страховании автогражданской ответственности иностранных граждан.

"Есть объективные и субъективные факторы того, почему страхование плохо развивается…  Есть закон о страховании и есть Кодекс об административных правонарушениях, в котором говорится, что при предъявлении документов, должны показать техпаспорт, водительское удостоверение и полис обязательного страхования. ГАИ имеет полное право штрафовать иностранных граждан при отсутствии полиса обязательного страхования, который выдается на территории Абхазии. На совещании с участием представителей МВД, Минэкономики, СГБ, страховых компаний, Кабинета министров говорилось о том, что нужно вводить все эти нормы. К сожалению, они не исполняются", - рассказал Кецба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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