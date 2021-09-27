Хашхожев о фестивале кузнецов в Абхазии: когда пригласили, знал, что непростое событие

Участник первого международного фестиваля кузнецов-оружейников "Аихамца" Арсен Хашхожев из Адыгеи в эфире радио Sputnik рассказал, насколько высоким был уровень организации мероприятия, прошедшего в Абхазии.

Радио Хашхожев о фестивале кузнецов в Абхазии: уже когда пригласили, знал, что не простое событие

Первый международный фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" прошел в этнографическом парке "Апсны" в селе Мгудзырхуа с 24 по 26 сентября.

Своими впечатлениями от участия в нем в эфире радио Sputnik поделился мастер из Адыгеи Арсен Хашхожев.

"Я обрадовался, когда меня пригласили на этот фестиваль, потому что такого фестиваля на Юге России не видел. А тут наши братья-абхазы устроили все под боком. Конечно, впечатления самые положительные, самые восторженные. Я уже знал, что это непростое событие", – отметил Хашхожев.

Он рассказал, что клинок, изготовленный им во время фестиваля, будет храниться в музее, который организуют в Гудауте. И у него есть повод вернуться в Абхазию, так как работа еще не закончена.

"Мне показалось интересным все. Это как женщины готовят одно и то же блюдо с одними ингредиентами, но у каждого блюда после готовки разные вкусы. Так же и тут. У каждого свой почерк, у каждого свое решение определенных моментов", – рассказал кузнец.

По его словам, в Абхазии прекрасные условия для проведения подобных фестивалей.

"Как минимум это сама земля. И, конечно, люди, которые здесь есть. Организаторы – золотые люди. Таких людей очень мало. Они сделали великое дело. Мы, как гости, приехали на все готовое. Проколов не было совершенно, а если они и были, то мы не успели этого заметить", – сказал Хашхожев.