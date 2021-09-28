Такие обстоятельства: Делба о кадровом резерве Минздрава Абхазии

Радио Такие обстоятельства: Делба о кадровом резерве Минздрава Абхазии

По ее словам, Минздрав реализует годовую государственную целевую программу, под которую заложено восемь миллионов рублей. Она предусматривает обучение студентов и ординаторов. В настоящее время Минздрав оплачивает обучение 22 ординаторов в вузах за пределами страны.

"Обучение девяти человек оплачивается из целевой программы Минздрава, а тринадцати человек - через резервный фонд президента. Студентов у нас 43. Обучение сорока человек оплачивается из целевой программы Минздрава, троих человек – Администрацией президента. В этом году по линии Минздрава ни один человек на первый курс не пошел, потому что мы сделали акцент на ординаторов. С учетом того, как сложилась ситуация не только в Абхазии, но и в здравоохранении в целом в мире, нам нужны узкие специалисты, на которых мы должны сделать акцент. Это анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, детские инфекционисты. Исходя из этого, мы ориентировали наших ординаторов на данные специальности", – рассказала Делба.

Подробнее о том, сколько человек в этом году поступило в российские медицинские вузы при финансовой поддержке Минздрава Абхазии, какие специальности были в приоритете и как обязать выпускников после учебы вернуться на родину, слушайте в аудиофайле.