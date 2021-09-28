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© Foto / предоставлено Асидой Ахуба

Ахуба о проекте "ИЗОляция – искусство": полезно для взаимодействия человека и искусства

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Темы:
Онлайн-выставка "ИЗОляция-искусство" (9)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210928/1033298437/Akhuba-o-proekte-IZOlyatsiya--iskusstvo-polezno-dlya-vzaimodeystviya-cheloveka-i-iskusstva.html

Как проект "ИЗОляция-искусство" помогает наладить связи между художниками и зрителем, в эфире радио Sputnik рассказала художница, одна из участниц проекта Асида Ахуба.

Радио
Ахуба о проекте "ИЗОляция – искусство"

Ахуба считает, что этот проект очень необходимый, так как художнику всегда важна обратная связь со зрителями.

"Это полезно очень для взаимодействия человека и искусства. Художники, создавая свои работы, должны иметь возможность получать критику или, может быть, какую-то поддержку. Без взаимодействия со своим зрителем художник теряет бдительность, расслабляется, реже ставит себе какие-то задачи. А эти вещи необходимы ему для развития. Поэтому эти проекты и выставки создают пользу для самого художника и для зрителя. У зрителя появляется насмотренность, он чаще погружается в работы и делает для себя выводы", – отметила Ахуба.

"ИЗОляция-искусство" – так называется совместный проект Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала и международного информационного агентства Sputnik Абхазия. Это онлайн-выставка, на которой представлены работы 19 абхазских художников, созданные в период пандемии коронавируса. Все эти работы можно увидеть на сайте Sputnik Абхазия. Цель проекта – налаживание связи художника с аудиторией.

Темы:
Онлайн-выставка "ИЗОляция-искусство" (9)

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