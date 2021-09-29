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Хагба о пандемии: период экспериментов для художника

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Онлайн-выставка "ИЗОляция-искусство" (10)
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О значении проекта "ИЗОляция-искусство", о том, с чем столкнулись творческие люди во время пандемии, в интервью радио Sputnik рассказала художница, участница онлайн-проекта Апща Хагба.

Радио
Хагба о пандемии: период экспериментов для художника

"ИЗОляция-искусство" – так называется совместный проект Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала и международного информационного агентства Sputnik Абхазия. Это онлайн-выставка, на которой представлены работы 19 абхазских художников, созданные в период пандемии коронавируса. Все эти работы можно увидеть на сайте Sputnik Абхазия. Цель проекта – налаживание связи художника с аудиторией. Апща Хагба – одна из участниц данного проекта. Художница отметила, что для нее данный проект важен.

"Профессия художника состоит в том, что он свое искусство визуализирует. Ты приходишь на выставку, слушаешь, чем человек с тобой делится. Важно мнение человека, его эмоции. Это обратная связь со зрителем. Учитывая ситуацию с пандемией, культура в Абхазии закрыта, а это замечательная возможность для работы. Есть ощущение, что кто-то может увидеть работы. В сложившейся ситуации это единственный формат общения с аудиторией", – отметила Хагба.

Художница во время пандемии извлекла и плюсы из нее.

"Мы никто не были готовы. И у каждого художника закончился материал. Нельзя пойти в магазин, а если даже и пойдешь, то не факт, что ты найдешь нужный тебе материал. И начинаешь экспериментировать с тем материалом, который вокруг тебя. Идет рефлексия того, что происходит вокруг тебя. Мне повезло, я нашла для себя новый формат работы со светом, новый материал", – рассказала Апща Хагба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Темы:
Онлайн-выставка "ИЗОляция-искусство" (10)

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