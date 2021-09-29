Такие обстоятельства: Капба и Акаба о дефиците учителей в Абхазии

О причинах нехватки учителей в школах и о путях решения этой проблеме в эфире радио Sputnik рассказали директор столичной школы №15 Диана Капба и главный ученый секретарь АГУ Асида Акаба.

Радио Такие обстоятельства: Капба и Акаба о дефиците учителей в Абхазии

Как рассказал директор столичной школы, только в их учебном заведении не хватает преподавателей географии, математики, русского языка и литературы.

"Я думаю, эта проблема существует везде. Как мы выкручиваемся? Приходится большую нагрузку давать тем учителям, которые есть. А большая нагрузка учителя – это уже некачественная работа, это мое мнение. Не зря была придумана ставка учителя 25 часов. Вместо 15 часов мы даем учителю 20-25 часов. Приходится иногда даже принимать студентов третьего курса", – рассказала Капба.

Есть и другая проблема, связанная с некачественным уровнем образования самого педагога.

"Это большая проблема для будущего детей. Если учитель неграмотный, чему он научит детей? Есть такие, что приходят и не могут даже написать заявление", – сетует педагог.

Главный ученый секретарь АГУ Асида Акаба сообщила, что больше половины выпускников АГУ – педагоги.

"У нас ежегодно наблюдается недобор на одни и те же направления – это физика, математика, география, биология. На химию мы вообще не набрали, а на других просто недобор. Большая часть выпускников уезжает на учебу за пределы страны, в основном в Россию. В этом нет ничего плохого. Но только если по тем направлениям, которых нет в АГУ. Если есть у нас, то зачем уезжать? И какой процент из них возвращается? Можно сказать, что происходит вымывание нашей молодежи", – отметила Акаба.

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