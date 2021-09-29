Экономист о причинах мировой инфляции: денег оказалось много

Нынешняя инфляция – это отражение проблем с упадком доллара, за ним последуют и курсы других ведущих мировых валют, что повлечет за собой и продолжение роста мировых цен на продукты питания, сказал в интервью Sputnik Беларусь российский экономист Василий Колташов.

Радио Экономист о причинах мировой инфляции: денег оказалось много

Экономист убежден, что инфляция на сегодня не порождена правительствами, она порождена глобальными процессами.

"Это огромная денежная эмиссия в США. Могла бы она не отразиться на мировых ценах, на тех самых продуктах питания?... Естественно, это должно было привести к повышению цен и в рознице, и в оптовой торговле. И это повышение цен готовилось длительное время", ― сказал Колташов на радио Sputnik Беларусь.

Тенденция повышения мировых цен на продовольствие взяла паузу в июле 2021 года, когда уже появился новый урожай, и предполагалось, что рост цен остановится и инфляция возьмет паузу, некоторое время так и было, однако вскоре рост цен на продукты снова продолжился и он будет продолжаться дальше на мировом рыке, предупреждает экономист.

"В марте, апреле, мае 2020 года ситуация была очень тяжелой, обвально депрессивной. За этим начался рост мировых цен, несмотря на то, что мировая экономика не стала потреблять больше. Это не была инфляция, вызванная тем, что человечество стало больше кушать. Произошло нечто иное - денег в системе, где есть товар, оказалось много, и они начали работать на повышение мировых цен на продовольствие. Эта тенденция взяла паузу в июле 2021 года, когда казалось, что урожай уже есть, а значит, роста цен на продукты больше быть не должно. Но рост цен на продукты продолжился, и он продолжится дальше на мировом рынке", - объяснил Колташов.

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