Турбаза: Горбунова и Мукба о круглогодичном курортном сезоне в Абхазии

О развитии круглогодичного туризма в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали руководитель отдела продаж и бронирования санатория "Самшитовая роща" Алена Горбунова и аналитик в сфере туризма Адамур Мукба.

Радио Турбаза: Горбунова и Мукба о круглогодичном курортном сезоне в Абхазии

Как отметила Горбунова, большинство россиян выбирают отдых в Абхазии в межсезонье.

"Интерес к Абхазии держится и будет держаться. Те, кто не попали в этом году в Турцию, едут в Абхазию, потому что в Абхазии самые чистые море и воздух", - рассказала Алена Горбунова.

Мукба отметил, что отдых в межсезонье напрямую зависит от погодных условий. Для того, чтобы обеспечить загрузку в межсезонье, должна быть оздоровительная программа, которая может способствовать частичному удержанию турпотока и активному бронированию", - сказал Мукба.

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