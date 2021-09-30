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Турбаза: Горбунова и Мукба о круглогодичном курортном сезоне в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210930/1033313682/Turbaza-Gorbunova-i-Mukba-o-kruglogodichnom-kurortnom-sezone-v-Abkhazii.html

О развитии круглогодичного туризма в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали руководитель отдела продаж и бронирования санатория "Самшитовая роща" Алена Горбунова и аналитик в сфере туризма Адамур Мукба.

Радио
Турбаза: Горбунова и Мукба о круглогодичном курортном сезоне в Абхазии

Как отметила Горбунова, большинство россиян выбирают отдых в Абхазии в межсезонье.

"Интерес к Абхазии держится и будет держаться. Те, кто не попали в этом году в Турцию, едут в Абхазию, потому что в Абхазии самые чистые море и воздух", - рассказала Алена Горбунова.  

Мукба отметил, что отдых в межсезонье напрямую зависит от погодных условий. Для того, чтобы обеспечить загрузку в межсезонье, должна быть оздоровительная программа, которая может способствовать частичному удержанию турпотока и активному бронированию", - сказал Мукба.

Подробности слушайте в аудиофайле и в эфире радио Sputnik Абхазия.

 

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