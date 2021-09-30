Хагба: Абхазия и Южная Осетия решают общую задачу

Радио 17:50 30.09.2021 Получить короткую ссылку 17 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1d/1032521240.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210930/1033313736/Khagba-Abkhaziya-i-Yuzhnaya-Osetiya-reshayut-obschuyu-zadachu-.html
Делегация Южной Осетии находится в Абхазии по случаю празднования Дня Победы и Независимости братского народа. О том, как важно поддерживать эту связь, в интервью Sputnik Южная Осетия рассказал политолог Беслан Хагба.
Кандидат политических наук Беслан Хагба рассказал Sputnik о праздновании национального дня, а также о перспективах развития отношений Цхинвала и Сухума.
"У народов Абхазии и Южной Осетии общая историческая судьба. Мы решаем схожие вопросы. Очень важна координация наших действий", – отметил Беслан Хагба.
Делегация государства Алания во главе с президентом Бибиловым прибыла в Абхазию для участия в праздновании Дня Победы и Независимости.