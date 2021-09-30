Хагба: Абхазия и Южная Осетия решают общую задачу

Делегация Южной Осетии находится в Абхазии по случаю празднования Дня Победы и Независимости братского народа. О том, как важно поддерживать эту связь, в интервью Sputnik Южная Осетия рассказал политолог Беслан Хагба.

Радио Хагба: Абхазия и Южная Осетия решают общую задачу

Кандидат политических наук Беслан Хагба рассказал Sputnik о праздновании национального дня, а также о перспективах развития отношений Цхинвала и Сухума.

"У народов Абхазии и Южной Осетии общая историческая судьба. Мы решаем схожие вопросы. Очень важна координация наших действий", – отметил Беслан Хагба.

Делегация государства Алания во главе с президентом Бибиловым прибыла в Абхазию для участия в праздновании Дня Победы и Независимости.