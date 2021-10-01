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© Foto / предоставил Анатолий Альтштейн

Альштейн рассказал, что может быть страшнее коронавируса

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Известный российский вирусолог Анатолий Альштейн в интервью Sputnik рассказал, что может прийти на смену коронавирусу, почему после вакцинации люди иногда болеют.

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Альштейн рассказал, что может быть страшнее коронавируса

Коронавирус уже преподнес нам все, что можно. А вот миксовирус, который придет ему на смену, может быть гораздо страшнее. Такой прогноз дал вирусолог профессор Анатолий Альтштейн. Сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи развеял миф о четвертой волне COVID-19.

"Это третья волна еще с июля затянулась", – говорит Альтштейн.

Почему после вакцинации люди иногда болеют? Нужна ли ревакцинация от коронавируса? И какой препарат лучше выбрать? На все эти вопросы профессор ответил в интервью Sputnik, а еще рассказал о детских вакцинах и дал прогноз на зиму.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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