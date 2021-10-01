Климатолог о погоде в Абхазии на октябрь: еще можно будет ходить на море

Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, какая погода ожидается в Абхазии до середины октября.

Радио Климатолог о погоде в Абхазии на октябрь: еще можно будет ходить на море

"С пятницы-субботы переменная облачность, временами возможны осадки в прибрежной зоне. В предгорных районах уже осадки в виде мокрого снега, а в горных районах уже выпадают твердые осадки в виде сухого снега. Пока циклон не даст хорошее количество твердых осадков, на этой неделе будет очень переменчивая погода. С субботы температура будет повышаться на два-три градуса относительно сегодняшней температуры, особенно в приморской зоне Абхазии", – сообщила климатолог.

Однако, как уверяет Ахсалба, до 10 октября еще можно будет купаться в море, так как вода еще держит свою температуру.

"На улице холодно, когда идет дождь. Нельзя смешивать понятия температуры воздуха и температуры морской воды. Температура приморской зоны диктуется температурой морской поверхности, поэтому как только уходит циклон, у нас наблюдается потепление. Но ночные температуры еще понизятся. В октябре будет также, как в первой декаде сентября, мы ожидаем солнечную погоду девять-десять дней. После 10 октября по наблюдениям на сегодняшний день к нам идет циклон", – рассказала Асида Ахсалба.