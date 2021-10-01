Дополнительное время: Логуа и Ампар о товарищеском матче ветеранов войны

Об интересных моментах товарищеского матча между командами ветеранов Восточного и Западного фронтов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, который состоялся 27 сентября в Сухуме, рассказали его участники, ветераны войны Константин Логуа и Рафаэль Ампар.

Радио Дополнительное время: Логуа и Ампар о товарищеском матче ветеранов войны

В день 28-й годовщины освобождения Сухума на сухумском стадионе "Динамо" прошел товарищеский матч между командами ветеранов Восточного и Западного фронтов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Игра, как отметили ее участники и зрители, выдалась интересной и упорной и завершилась ничьей со счетом 4:4.

Госкомитетом РА по делам молодежи и спорту были отмечены лучшие игроки матча, в составе команды Восточного фронта был отмечен Альберт Гуния, Западного фронта - Беслан Аргун.

Также был награжден инициатор проведения игры Константин Логуа.

О том, как пришла в голову идея организовать подобные соревнования, Константин Логуа, который представил команду "Восточный фронт", во время войны замначальника штаба Восточного фронта, капитан запаса, кавалер ордена Леона, рассказал в эфире радио Sputnik. Вместе с ним участие в передаче принял капитан команды "Западный фронт" Рафаэль Ампар – командир роты БМП, капитан запаса, кавалер ордена Леона.

Оба собеседника выразили надежду на то, что подобные соревнования станут традицией и в них будут вовлечены дети.

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