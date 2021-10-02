"Какая-то мистика": есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ

Есть легенда, что в подвале Главного здания МГУ спрятана огромная статуя Иосифа Сталина из чистого золота. Якобы, когда-то ею хотели украсить верхушку университета. Может, пора штурмовать подвалы МГУ?

Радио "Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ

И в каких еще местах Москвы глубоко под землей скрыты скульптуры "вождя народов"?

О том, существовала ли золотая статуя генсека в МГУ, и может ли она до сих пор храниться в подвале - рассказывает экскурсовод, москвовед и блогер Светлана Килина.

Удивительные истории, произошедшие со статуями генсека: зачем внутрь скульптуры на ВДНХ ставили "маленького Сталина", и как калининградская "Мать-Россия" оказалась связана с усатым предшественником.

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